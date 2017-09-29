Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске

Изменения планируются в предстоящие выходные и коснутся Соломбалы, центра города и участка набережной. В первый день октября движение всех видов транспорта будет перекрыто в этих местах, начиная с трех часов дня и до половины десятого вечера.

Так, в связи с проведением в Архангельске 1 октября всероссийского Дня ходьбы для движения всех видов транспорта с 15 до 17 часов будут закрыта ул. Воскресенская в районе «Нулевой версты». Ограничения также коснутся спуска по ул. Карла Либкнехта к нижней набережной Северной Двины. Будет перекрыт прибрежный участок дороги и в районе здания Архангельских гостиных дворов (строение 85, корп. 1).



В этот же день в связи с митингом сторонников Навального с 17:00 до 21:30 для проезда закроют пр. Никольский, от ул. Валявкина до Маяковского. Перекроют в целях безопасности в Соломбале также еще ряд магистралей: Терехина (от Никольского до Советской), Краснофлотскую (от Никольского до Советской) и улицу Беломорской Флотилии (от пр. Никольского до пер. Широкий, 1).



На этот период вносятся изменения в схемы движения автобусов по маршрутам № 6, 7, 7у, 42, 61.