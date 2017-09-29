Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
3216
27.09.17
1088
27.09.17
1030
28.09.17
815
28.09.17
813
28.09.17
754
28.09.17
707
реклама
реклама
Новости компаний
28.09.17
109
27.09.17
106
28.09.17
104
28.09.17
99
28.09.17
97
28.09.17
96
28.09.17
95
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске

сегодня 18:13
79 0
Изменения планируются в предстоящие выходные и коснутся Соломбалы, центра города и участка набережной. В первый день октября движение всех видов транспорта будет перекрыто в этих местах, начиная с трех часов дня и до половины десятого вечера.
 >
Новости по теме
Воскресный митинг в Архангельске с участием Навального пройдет под покровом тьмы
Лидеров архангельской оппозиции скомпрометировали накануне приезда Навального
Антикоррупционный митинг в Архангельске собрал несколько сотен сторонников

Так, в связи с проведением в Архангельске 1 октября всероссийского Дня ходьбы для движения всех видов транспорта с 15 до 17 часов будут закрыта ул. Воскресенская в районе «Нулевой версты». Ограничения также коснутся спуска по ул. Карла Либкнехта к нижней набережной Северной Двины. Будет перекрыт прибрежный участок дороги и в районе здания Архангельских гостиных дворов (строение 85, корп. 1).

В этот же день в связи с митингом сторонников Навального с 17:00 до 21:30 для проезда закроют пр. Никольский, от ул. Валявкина до Маяковского. Перекроют в целях безопасности в Соломбале также еще ряд магистралей: Терехина (от Никольского до Советской), Краснофлотскую (от Никольского до Советской) и улицу Беломорской Флотилии (от пр. Никольского до пер. Широкий, 1).

На этот период вносятся изменения в схемы движения автобусов по маршрутам № 6, 7, 7у, 42, 61.

79 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Виктор Панов продолжит подготовку спектакля «Поминание» вопреки «запрету» минкульта
Новости по теме | Общество
 
Воскресный митинг в Архангельске с участием Навального пройдет под покровом тьмы
Воскресный митинг в Архангельске с участием Навального пройдет под покровом тьмы
1 октября в Архангельск намерен приехать оппозиционер Алексей Навальный. Его выступление местные чиновники перенесли с центра города в Соломбалу на площадь Терехина. Изменили не только место, но и время встречи.
26.09.17 23:58
2430 8
limfa: Неясности вносит походу сам организатор! Митинг согласовали, время и место предоставили,...
 
Лидеров архангельской оппозиции скомпрометировали накануне приезда Навального
Лидеров архангельской оппозиции скомпрометировали накануне приезда Навального
Неизвестный пользователь соцсети с ником Toma Teen этим вечером загрузил в сеть видеоролик-компромат на главу архангельского штаба Алексея Навального и других оппозиционеров. За несколько часов ролик набрал более 4 тысяч просмотров.
25.09.17 23:27
3273 8
asdf: Надо сходить....
 
Антикоррупционный митинг в Архангельске собрал несколько сотен сторонников
Антикоррупционный митинг в Архангельске собрал несколько сотен сторонников
Собрание борцов за справедливость проходило сегодня днём в Соломбале на площади Терехина. Пришедшие требовали ответов на злободневные вопросы - как искоренить коррупцию, вывести из бедственного положения образование и здравоохранение.
12.06.17 22:13
4893 15
Vadimych: Совет Ваш неуместен. Я очень много чего читал.Но эту лабуду никогда не было желания даже...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080