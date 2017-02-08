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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Мастер Мезенского лесничества превысил полномочия и получил почти 2 года «условки»

Мужчина решил предоставить лесозаготовительной бригаде Долгощельского потребительского общества, председателем которого была его жена, древесину более высокого качества. Для этого он провел целую «спецоперацию».
Мастер перенес деляночные столбы из выдела 28 квартала 17 Кулойского лесничества, где была отведена делянка ПО «Долгощельское», в 17 выдел того же квартала, где незаконно отвел место рубки.
 
Члены лесозаготовительной бригады «Долгощельское» не знали о коварном замысле мастера. В период с 16.02.2016 по 9.03.2016 они вырубили крупный объем древесины. Ущерб государственному лесному фонду составил 1 миллион рублей.
 
Приговором суда мастер получил 1 год и 8 месяцев условного срока, - рассказали в областной прокуратуре. 

  
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дата: 08.02.17 | 12:44
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