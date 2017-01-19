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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Менеджера-управленеца общества «РН-Архангельскнефтепродукт» будут судить за взятки

Начальник отдела материально-технического снабжения архангельской «дочки» компании «Роснефть» Сергей Климовский при помощи двух своих подчинённых с 2008 по 2014 года получил от девяти организаций взятки за «помощь» в заключении договоров.

Общая сумма таких "откатов" составила более 1,6 миллиона рублей. Некоторые контракты заключались по завышенным ценам.

Кроме того, Климовский взял в долг у гендиректора другого предприятия 400 тысяч рублей, обещая обеспечить заключение выгодного договора. Однако, деньги так и не вернул, а сделка не состоялась. 

В ходе допроса высокопоставленный сотрудник предприятия нефтепродуктообеспечения свою вину не признал. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме того, на его имущество, квартиру в центре Архангельска, автомобиль, загородный дом и земельный участок, общей стоимостью около 7 миллионов рублей, наложен арест.

Подчинённые Климовского вину признали, с них взята подписка о невыезде, - пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд для рассмотрения. 

  
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просмотров: 342
дата: 19.01.17 | 10:25
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