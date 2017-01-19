Общая сумма таких "откатов" составила более 1,6 миллиона рублей. Некоторые контракты заключались по завышенным ценам.
Кроме того, Климовский взял в долг у гендиректора другого предприятия 400 тысяч рублей, обещая обеспечить заключение выгодного договора. Однако, деньги так и не вернул, а сделка не состоялась.
В ходе допроса высокопоставленный сотрудник предприятия нефтепродуктообеспечения свою вину не признал. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме того, на его имущество, квартиру в центре Архангельска, автомобиль, загородный дом и земельный участок, общей стоимостью около 7 миллионов рублей, наложен арест.
Подчинённые Климовского вину признали, с них взята подписка о невыезде, - пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд для рассмотрения.