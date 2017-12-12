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Общество | Главные новости

Метель и сильный ветер накроют Архангельск 13 декабря

сегодня 17:32
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Ночью и днем 13 декабря в столице Поморья ожидается усиление ветра c порывами 25-30 м/с и сильный снег.
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Фото: wallbox.ru

Синоптики Севгидромета предупреждают об ухудшении погоды 13 декабря. Ночью и днем  ожидается усиление юго-восточного и южного ветра, порывы могут достигать скорости 25-30 м/с. Пройдет снег, местами сильная метель, видимость при которой может составлять менее 500 метров. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем -3,+2°.

Непогода продлится и весь следующий день, а стихнет лишь к вечеру 14 декабря. 

Водителям, по возможности, следует отказаться от поездок, риск попадания в ДТП будет высоким. Жителям домов с печным отоплением рекомендуется снизить время топки, так как в ветреную погоду высок риск задувания огня в помещение. 

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