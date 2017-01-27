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Архангельск: Общество

     

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Миллионы россиян стали жертвами нового вида кибермошенничества

Преступники похищают конфиденциальные пользовательские данные, используя вредоносные расширения. По оценкам «Яндекса», более 80 тыс. сайтов распространяют плагины для браузеров, через которые хакеры похищают данные о банковских картах.

Согласно данным компании, с такими проблемами ежемесячно сталкиваются 1,24 млн человек. Вредоносные плагины были идентифицированы в самых популярных магазинах расширений.

«К примеру, вы собираетесь купить билеты в кино, переходите к окну проведения оплаты, а вредоносное расширение считывает все данные, которые вы ввели», — объяснили в «Яндексе».

В первую очередь, речь идет о плагинах, которые устанавливаются в виде надстроек на браузер и позволяют пользователям получать полезную информацию, не посещая сайты. Эти программы можно установить как в мобильной версии браузера, так и в десктопной, - сообщают "Известия".

 
  
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просмотров: 180
дата: 27.01.17 | 10:04
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