Министр природных ресурсов Поморья сложил с себя полномочия

Причиной отставки министра природных ресурсов и ЛПК Поморья стало его собственное решение, он переходит на новое место работы.

На должность главы областного минлеспрома Константин Доронин был назначен два года назад – 16 декабря 2015 года. Под его руководством ведомство достигло серьезных успехов. За сравнительно небольшой период в области удалось повысить эффективность системы профилактики, выявления и ликвидации лесных пожаров.

Реализуя принцип: сколько вырубили – столько посадили, регион добился весомых результатов в деле обеспечения лесовосстановления и создания селекционно-семеноводческой базы. В нынешнем году в Архангельской области было выращено более 15 миллионов сеянцев. Из них порядка шести миллионов – это посадочный материал с закрытой корневой системой.

В этом году произошло ещё одно важное событие – Поморье было признано лучшим в реализации инвестиционных проектов в ЛПК.