наверх
Новости Архангельска
08 февраля, среда 09:58
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
07.02.17
«Yamaha Viking» покорил Север
161
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
134
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
121
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
91
07.02.17
Спеши купить квартиру: новые акции февраля от «Аквилон-Инвест»
90
07.02.17
Участников строительного форума ждут тренинги и семинары по интернет-продвижению
87
06.02.17
На всех основных железнодорожных вокзалах России появится digital-ситиформат
74
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

Речь идет о детализации требований к знаниям и умениям школьников по каждому предмету.
В требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках.

Соответственно, в программе обучения русскому языку будет значительно сокращен раздел «Фонетика», а освободившиеся в результате учебные часы планируется потратить «на развитие у учеников навыков устной и письменной речи».

Стандарты для младших и 5–6 классов были утверждены при прежнем руководстве Минобрнауки, но нынешняя глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

В пресс-службе министерства пояснили, что задачей конкретизации стандартов является четкое понимание того, какими знаниями и умениями по конкретному предмету должен обладать ребенок в конце каждого класса. «По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования», — заявили в пресс-службе.

Конкретные требования к знаниям и умениям по каждому школьному предмету разрабатываются специалистами с осени минувшего года, и в некоторых вопросах эксперты уже достигли взаимопонимания — таким вопросом и является фонетический анализ слов. Речь, по словам главы рабочей группы и столичной гимназии № 1520 имени Капцовых Виты Кириченко, идет о «том минимуме знаний и навыков, которые ребенок должен продемонстрировать по окончании начальной школы». По ее словам, «умение писать транскрипцию в этих предметных требованиях не предусматривается».

Однако, как сообщила Кириченко, эксперты рабочей группы до сих пор не согласовали ряд вопросов — например, о том, должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество, - сообщают "Известия"

  
версия для печати
  
просмотров: 43
дата: 08.02.17 | 09:44
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080