Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год
сегодня 11:48
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Утверждены официальные сроки проведения в 2018 году государственной итоговой аттестации выпускников девятых и одиннадцатых классов.
Соответствующий приказ Министерства образования и науки РФ зарегистрирован федеральным Министерством юстиции.
Традиционно выпускные испытания старшеклассников пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).
Досрочный этап итоговой аттестации одиннадцатиклассников состоится с 21 марта по 11 апреля. Сдать ЕГЭ в эти сроки смогут ребята, которые по уважительным причинам не примут участие в испытаниях вместе со всеми.
Основная волна ЕГЭ намечена на период с 28 мая по 2 июля. Череду экзаменов выпускников школ страны откроют ЕГЭ по географии и информатике, а 30 мая состоится сдача математики базового уровня.
Ещё одна возможность продемонстрировать знания и получить аттестат будет предоставлена во время дополнительного этапа, который состоится с 4 по 15 сентября. Подчеркнём, право пересдать ЕГЭ предоставят выпускникам, которые не имеют положительной оценки на экзаменах по русскому языку и (или) математике.
Выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен (ОГЭ). Он также пройдёт в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.
- Как и в минувшем учебном году, расписанием проведения итоговой аттестации предусмотрены не только резервные дни по отдельным предметам школьной программы, но и один общий резервный день. Он подведёт черту под итоговой аттестационной кампанией и даст возможность провести испытания сразу по всем дисциплинам. Например, в основном этапе такую точку поставит дата 2-ое июля, - отметил министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.
C расписанием выпускных испытаний 2018 года можно ознакомиться
здесь.