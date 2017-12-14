Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год

сегодня 11:48
58 0
Утверждены официальные сроки проведения в 2018 году государственной итоговой аттестации выпускников девятых и одиннадцатых классов.
 >
Соответствующий приказ Министерства образования и науки РФ зарегистрирован федеральным Министерством юстиции.

Традиционно выпускные испытания старшеклассников пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап итоговой аттестации одиннадцатиклассников состоится с 21 марта по 11 апреля. Сдать ЕГЭ в эти сроки смогут ребята, которые по уважительным причинам не примут участие в испытаниях вместе со всеми.

Основная волна ЕГЭ намечена на период с 28 мая по 2 июля. Череду экзаменов выпускников школ страны откроют ЕГЭ по географии и информатике, а 30 мая состоится сдача математики базового уровня. 

Ещё одна возможность продемонстрировать знания и получить аттестат будет предоставлена во время дополнительного этапа, который состоится с 4 по 15 сентября. Подчеркнём, право пересдать ЕГЭ предоставят выпускникам, которые не имеют положительной оценки на экзаменах по русскому языку и (или) математике.

Выпускники девятых классов сдают основной государственный экзамен (ОГЭ). Он также пройдёт в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября. 

- Как и в минувшем учебном году, расписанием проведения итоговой аттестации предусмотрены не только резервные дни по отдельным предметам школьной программы, но и один общий резервный день. Он подведёт черту под итоговой аттестационной кампанией и даст возможность провести испытания сразу по всем дисциплинам. Например, в основном этапе такую точку поставит дата 2-ое июля, - отметил министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

C расписанием выпускных испытаний 2018 года можно ознакомиться здесь.
Автор: minobr
58 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»
Общество | Новости раздела
 
В Поморье девушке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт «порошка смерти»
В Поморье девушке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт «порошка смерти»
22-летняя жительница Мирного купила в Москве крупную партию наркотика, который привезла в Архангельск на автомобиле.
сегодня 12:03
19
 
Житель Плесецка получил 6 лет колонии за поножовщину у бара
Житель Плесецка получил 6 лет колонии за поножовщину у бара
Завершился судебный процесс над 22-летним мужчиной, который в августе 2017 года в ходе конфликта с ножом накинулся на посетителя бара.
сегодня 12:00
23
 
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год
Утверждены официальные сроки проведения в 2018 году государственной итоговой аттестации выпускников девятых и одиннадцатых классов.
сегодня 11:48
59
 
Юные жители Поморья могут отправить письма диким животным накануне Нового года
Юные жители Поморья могут отправить письма диким животным накануне Нового года
Нацпарки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» предлагают учителям, педагогам и просветителям региона поспособствовать заповедной территории в реализации межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным».
сегодня 11:42
48 1
kemastreet: В областную администрацию?...
 
18 декабря в Москве стартует итоговый «Форум Действий» ОНФ
18 декабря в Москве стартует итоговый «Форум Действий» ОНФ
Предстоящий «Форум Действий» получил название «Россия устремленная в будущее» и станет самым масштабным в истории движения.
сегодня 11:28
57
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080