Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Минздрав имеет ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.



Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции, сообщают «Известия».

Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно.

— Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? –– сообщил Бортко «Известиям».

Не поддерживает инициативу ведомства и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, который сказал, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла.