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Общество | Главные новости

Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

сегодня 12:38
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В Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало Министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телепередачах и печатных изданиях.
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Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1967 год), режиссер Леонид Гайдай

Минздрав имеет ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта. 

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции, сообщают «Известия».

Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно. 

— Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? –– сообщил Бортко «Известиям».

Не поддерживает инициативу ведомства и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, который сказал, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла. 

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Vadimych
10.07.17
12:44
Бесконечны лишь две вещи-Вселенная и людская глупость )
 
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Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино
Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино
В Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало Министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телепередачах и печатных изданиях.
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