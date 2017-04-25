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Архангельск: Общество

     

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Минздрав предложит ограничить соль, сахар и трансжиры в продукт

Российское министерство здравоохранения инициировало введение нового ограничения — на максимальный уровень содержания в продуктах питания соли, сахара и трансжиров. Речь идет о продукции, которая производится и реализуется на территории Евразийского эконо

Инициатива Минздрава, прописанная в стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, предполагает внесение соответствующих поправок в технические регламенты, согласно которым ведется производство продуктов питания.

В настоящее время производители пищевой продукции в ЕАЭС руководствуются техрегламентами «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» и т.д., но состав продукции при этом устанавливают сами: ограничения действуют только на такие вещества, как соли металлов, гормоны и пестициды.

В Минздраве отметили, что сахар, соль и трансжиры приводят к возникновению ожирения и ряда хронических заболеваний, тогда как менее сладкие и соленые продукты люди после покупки могут подсластить и посолить дома по своему вкусу. Кроме того, в стратегию ЗОЖ войдут рекомендации по уровню содержания пищевой соли в коонкретных полуфабрикатах, хлебобулочных изделиях, мясных и рыбных продуктах.

Роспотребнадзор в свою очередь заявил «Известиям», что готов предложить свои поправки в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» — но не об ограничении соли, сахара и трансжиров, а о порядке информирования потребителей об их содержании в конкретных продуктах.

В ведомстве пояснили, что сейчас маркировка на упаковке продуктов питания отражает долю содержащихся в них веществ от суточной потребности человека, но при этом не содержит конкретной достоверной информации о количестве соли, сахара и жира.

Производители уже усомнились в целесообразности этой инициативы.

По словам Екатерины Кантор из Национального союза мясопереработчиков, содержание соли в мясной продукции нормируется с формулировкой «не более», а сахара — не нормируется вообще.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин выразил сомнение в том, что изменить рецептуру хлебобулочных изделий, утвержденную еще в советские времена, будет легко.

Между тем Минздрав намеревается за счет реализации своей стратегии по формированию здорового образа жизни добиться сокращения в стране смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета на 25%.

 
  
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просмотров: 124
дата: 25.04.17 | 09:30
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