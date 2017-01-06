Островок тепла под открытым небом появился на площади Мира по инициативе сотрудников МЧС России по Архангельской области. Воспользоваться им при необходимости могли все желающие.

С утра бойцы специализированной пожарно-спасательной части им. Петрова поставили палатку с печкой-буржуйкой, раскочегарили полевую кухню – и спустя некоторое время любой желающий мог согреться чашкой чая с печеньем.

По словам спасателей, развернутый сегодня в центре города мобильный пункт обогрева – не блажь и не пиар-акция. В сильные морозы возможна ситуация, когда где-то потребуется экстренная помощь. И ничто не будет так важно, как возможность отогреть замерзшие руки-ноги и удовлетворить потребность организма в тепле и пище.



Подобные действия стали массово отрабатываться после случаев на федеральных трассах, где автолюбителям приходилось подолгу простаивать в многокилометровых пробках из-за непогоды, поясняет сайт ARH112.



Сегодня огнеборцы давали возможность любому архангелогородцу на деле почувствовать тепло «пожарного чая». Одновременно с этим сотрудники МЧС раздавали прохожим профилактические памятки.