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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Мобильный пункт обогрева развернули для замерзающих горожан в центре Архангельска

Островок тепла под открытым небом появился на площади Мира по инициативе сотрудников МЧС России по Архангельской области. Воспользоваться им при необходимости могли все желающие.

С утра бойцы специализированной пожарно-спасательной части им. Петрова поставили палатку с печкой-буржуйкой, раскочегарили полевую кухню – и спустя некоторое время любой желающий мог согреться чашкой чая с печеньем.

По словам спасателей, развернутый сегодня в центре города мобильный пункт обогрева – не блажь и не пиар-акция. В сильные морозы возможна ситуация, когда где-то потребуется экстренная помощь. И ничто не будет так важно, как возможность отогреть замерзшие руки-ноги и удовлетворить потребность организма в тепле и пище.

Подобные действия стали массово отрабатываться после случаев на федеральных трассах, где автолюбителям приходилось подолгу простаивать в многокилометровых пробках из-за непогоды, поясняет сайт ARH112.

Сегодня огнеборцы давали возможность любому архангелогородцу на деле почувствовать тепло «пожарного чая». Одновременно с этим сотрудники МЧС раздавали прохожим профилактические памятки.

  
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просмотров: 3960
дата: 06.01.17 | 21:21
комментариев: 33
9 7
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Комментарии пользователей
slavafe (26)
МОЖНО еще слона бутылочного запалить, чтоб погреться)
07.01.17
17:11
+
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naprimer (23)
Оперативно сработали, в понедельник уже около нуля будет. А кто мешал принимать меры 2-3 января, когда температура падала и повышалась угроза аварий на коммуникациях. Только штормовое предупреждение вынесли, а в других регионах значительно раньше палатки установили у трасс. Но это там на мороз реагируют, а у нас же Арктический центр МЧС, у нас теперь всё арктическое на словах, начальство на тёплых форумах заседает, а люди в случае холодов должны помогать себе сами
07.01.17
15:19
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elg (17)
Я тут на работе коллегам-норвежцам новости с этого сайта читаю. Один меня спросил, почему же в новостях ничего не пишут про Архангельск, ведь это чрезвычайная ситуация то что сейчас из-за морозов люди без света-воды-газа сидят. Вот что ему ответить? У них бы уже такой звон стоял по всей стране. К слову, в Северной Норвегии такие морозы обычное дело, 40 градусов каждую зиму градусник показывает. Передаю вам слова поддержки от моих коллег, они очень переживают за людей в Архангельске.
07.01.17
12:49
+
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Boater (6)
Я вот тоже не понял, для кого эта палатка в центре города. Для прохожих? Так можно в любой ТЦ зайти погреться.
07.01.17
09:06
+
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Эдуард С. (5)
..одна палатка что-то решит?они бы лучше свет дали тем бедолагам которые бегают до дисмы заряжают айфоны...
07.01.17
01:42
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Fialka (4)
Это именно блажь и пиар-акция. Больше приличных слов не найти.
07.01.17
01:32
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Vadimych (3)
МЧС- ДЕ6илы (Большими буквами) ДЕ6ИЛЫ!!!!
07.01.17
01:23
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Коля Т. (1)
Не понял прикола.Этой хренью надо на трассе где-нибудь заниматься.Да где угодно,только не в центре города.
07.01.17
00:11
+
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