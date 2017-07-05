Молодая жительница НАО за создание игорного бизнеса ответит перед законом

Девушка с ноября 2016 по март 2017 года на цокольном этаже жилого дома в Нарьян-Маре проводила азартные игры при помощи интернета.

Известно, что девушке было всего лишь 22 года. В клубе было специальное игровое оборудование, - пояснили в региональном следственном управлении СКР.

В отношении жительницы Поморья возбуждено уголовное дело. Сейчас автоматы из помещения изъяты. Следствие продолжается.