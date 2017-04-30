1 мая в областном центре состоится традиционное праздничное шествие, посвященное празднику весны и труда. Молодогвардейцы приглашают всех желающих в партийную колонну. Каждому присоединившемуся сулят памятный подарок или билет в кино.

Главное присоединиться к колонне с яркими и громкими первомайскими кричалками или флагом, - рассказывают активисты Молодой Гвардии.



Акция стартует 1 мая с 9.30 на площади у к/т «Мир» возле памятника Павлину Виноградову. Выдача флагов и поощрения будет производиться по адресу ул. Набережная Северной Двины, 96.



«Мы хотим, чтобы в нашем городе проводилось больше качественных культурно-массовых мероприятий. Цель нашего флэшмоба вовлечь молодежь в общественную деятельность. 1 мая – хороший повод ярко и с пользой провести день. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции», - сказал координатор акции Виктор Третьяков.