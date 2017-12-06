Молодые управленцы соберутся под Архангельском на форуме сельской молодежи

В рамках форума будут организованы ряд тематических площадок, в ходе которых молодежь сможет представить собственные творческие способности, опыт работы своих территорий и предложить пути решения проблем сельской молодежи.



Всего на форуме будет представлено 5 площадок:

1. площадка молодёжного творчества «Моя малая Родина»

2. площадка «Добровольчество» - V открытая областная молодёжная добровольческая школа актива «Старт»

3. площадка «#САМИ» - молодые политики

4. площадка «Молодёжное самоуправление» - XIV школа актива Приморского района

5. площадка «Молодёжное предпринимательство»



— Форум стал доброй традицией. Особенно радует, что в этом году он вновь поддержан Росмолодёжью в рамках всероссийского грантового конкурса. Третий год на форум съезжаются активисты, лидеры и руководители ключевых направлений молодёжной политики у себя в районах чтобы не просто показать свои достижения, но и поделиться опытом, поучиться чему-то новому как у наших экспертов, так и друг у друга, - рассказал руководитель форума Антон Пономарев.



Все участники форума станут гостями ежегодного традиционного молодёжного приёма Губернатора Архангельской области.



