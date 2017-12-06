Молодые управленцы соберутся под Архангельском на форуме сельской молодежи
вчера 10:59
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Третий областной форум сельской молодежи «Наследие XXI века» пройдет 15-16 декабря в Приморском районе на учебной базе САФУ «Бабонегово».
В рамках форума будут организованы ряд тематических площадок, в ходе которых молодежь сможет представить собственные творческие способности, опыт работы своих территорий и предложить пути решения проблем сельской молодежи.
Всего на форуме будет представлено 5 площадок:
1. площадка молодёжного творчества «Моя малая Родина»
2. площадка «Добровольчество» - V открытая областная молодёжная добровольческая школа актива «Старт»
3. площадка «#САМИ» - молодые политики
4. площадка «Молодёжное самоуправление» - XIV школа актива Приморского района
5. площадка «Молодёжное предпринимательство»
— Форум стал доброй традицией. Особенно радует, что в этом году он вновь поддержан Росмолодёжью в рамках всероссийского грантового конкурса. Третий год на форум съезжаются активисты, лидеры и руководители ключевых направлений молодёжной политики у себя в районах чтобы не просто показать свои достижения, но и поделиться опытом, поучиться чему-то новому как у наших экспертов, так и друг у друга, - рассказал руководитель форума Антон Пономарев.
Все участники форума станут гостями ежегодного традиционного молодёжного приёма Губернатора Архангельской области.
09:07