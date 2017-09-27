Молодым семьям Поморья рассказали об условиях участия в жилищной программе

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Юрист Центра поддержки молодой семьи Алиса Чапурина пояснила: «Существуют правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, согласно которым существует ряд требований обязательных для исполнения. Участникам программы следует знать перечень, на что может быть потрачена социальная выплата, помнить, что право на улучшение жилищных условий с использованием данной выплаты предоставляется только один раз и удостоверяется именным документом – свидетельством, которое действует семь месяцев с даты получения. Незаконное обналичивание данного свидетельства является преступлениемПриобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. В случае использования социальной выплаты для уплаты первоначального взноса при получении кредита или для погашения основной суммы долга и уплаты процентов допускается оформление жилья в собственность одного или обоих супругов. При этом лицо, на чье имя оформлено право собственности, обязано переоформить приобретенное с помощью пособия жилье в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение шести месяцев после снятия обременения. Приобретаемое жилье должно находиться на территории Архангельской области, а его общая площадь в расчете на каждого члена молодой семьи, не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения.Более подробную информацию можно узнать в органе местного самоуправления по месту жительства либо по телефону: 28-69-40 – Чапурина Алиса Аркадьевна.