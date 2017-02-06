наверх
Новости Архангельска
06 февраля, понедельник 10:57
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
565
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
105
04.02.17
Желающих насладиться поэзией, музыкой и красотой природы ждут в библиотеке
96
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
85
03.02.17
В Архангельске состоялся семинар «Как развивать наставничество в России»
57
03.02.17
Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно онлайн
48
22.01.17
Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства
32
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Мороз устроил выходные школьникам начальных классов Поморья

Из-за ненадолго заглянувших в Архангельскую область морозов в некоторых школах региона сегодня были отменены занятия у учеников начальных классов.

Подчеркнём, что руководство каждого образовательного учреждения самостоятельно принимает решение об отмене занятий, учитывая температуру наружного воздуха.

Хотя в последующие дни синоптики прогнозируют значительное потепление, родителям стоит знать, что существуют нормы, которые позволяют ввести ограничения на проведение занятий.

При принятии решения об отмене уроков рекомендуется руководствоваться следующими показателями:

- при температуре минус 25 градусов и ниже могут не посещать школу ученики 1–4 классов;

- если столбик термометра опустится до отметки в 30 градусов, то уроки могут быть отменены для учеников 1–9  классов;

- при температуре от минус 30 градусов и ниже школы могут отменить занятия для учеников всех классов.

Прежде чем отпустить ребёнка в школу, родителям необходимо выяснить, проводятся уроки или нет. Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл в класс, то обратно домой его отправлять не будут – уроки пройдут в рамках запланированной программы.

Сейчас по данным Севгидромета столбик термометра в областном центре показывает -35 градусов. 

  
версия для печати
  
просмотров: 68
дата: 06.02.17 | 10:49
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080