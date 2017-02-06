Из-за ненадолго заглянувших в Архангельскую область морозов в некоторых школах региона сегодня были отменены занятия у учеников начальных классов.

Подчеркнём, что руководство каждого образовательного учреждения самостоятельно принимает решение об отмене занятий, учитывая температуру наружного воздуха.

Хотя в последующие дни синоптики прогнозируют значительное потепление, родителям стоит знать, что существуют нормы, которые позволяют ввести ограничения на проведение занятий.

При принятии решения об отмене уроков рекомендуется руководствоваться следующими показателями:



- при температуре минус 25 градусов и ниже могут не посещать школу ученики 1–4 классов;



- если столбик термометра опустится до отметки в 30 градусов, то уроки могут быть отменены для учеников 1–9 классов;



- при температуре от минус 30 градусов и ниже школы могут отменить занятия для учеников всех классов.

Прежде чем отпустить ребёнка в школу, родителям необходимо выяснить, проводятся уроки или нет. Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл в класс, то обратно домой его отправлять не будут – уроки пройдут в рамках запланированной программы.

Сейчас по данным Севгидромета столбик термометра в областном центре показывает -35 градусов.