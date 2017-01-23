В редакцию News29 обратился читатель с просьбой предупредить северян об аферистах с прибором "Медик-4". Мошенники ходят по квартирам и представляются работниками соцслужб. Когда пожилые люди их впускают, начинается целый "спектакль".

Как сообщает наш читатель, бабушку которого обманули на семь тысяч рублей, аферисты владеют именами и отчествами пенсионеров, тем самым входят к ним в доверие. Далее они предлагают приобрести медприбор, который, якобы, стоит около 23 тысяч рублей. В итоге снижают цену и продают без всяких чеков.



Пенсионеры очень доверчивы, поэтому детям и внукам необходимо каждого из них предупредить, чтобы не пускали в дом незнакомых людей.

