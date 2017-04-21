В мае 2016 года 20-летний уроженец Вологодской области жестоко избил на улице, изнасиловал, убил, а затем обокрал 45-летнюю жительницу Северодвинска.

Пьяный мужчина ночью возле бара на улице Республиканской встретил женщину, которая также была пьяна. Ему не понравилось, как северодвинка попросила у него деньги и прикурить.

Хулиган несколько раз ударил женщину руками, которые были в перчатках для единоборств, по голове. Затем оттащил потерявшую сознание жертву в котлован, где изнасиловал.

Понимая, что северодвинка обратится в полицию, мужчина решил убить её. Он избил женщину кулаками, а также осколками стекла. Затем снял с жертвы серебряные украшения на общую сумму 6 тысяч рублей.

На допросе мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.