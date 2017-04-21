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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Мужчина избил, изнасиловал и обокрал попросившую у него закурить северодвинку

В мае 2016 года 20-летний уроженец Вологодской области жестоко избил на улице, изнасиловал, убил, а затем обокрал 45-летнюю жительницу Северодвинска.

Пьяный мужчина ночью возле бара на улице Республиканской встретил женщину, которая также была пьяна. Ему не понравилось, как северодвинка попросила у него деньги и прикурить.

Хулиган несколько раз ударил женщину руками, которые были в перчатках для единоборств, по голове. Затем оттащил потерявшую сознание жертву в котлован, где изнасиловал.

Понимая, что северодвинка обратится в полицию, мужчина решил убить её. Он избил женщину кулаками, а также осколками стекла. Затем снял с жертвы серебряные украшения на общую сумму 6 тысяч рублей.

На допросе мужчина частично признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

  
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просмотров: 157
дата: 21.04.17 | 12:31
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Солнышко К. (1)
Страшный город , этот Северодвинск. Поедешь туда и не вернешься. Убьют и фамилию не спросят.
21.04.17
12:54
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