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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Мужчина в пьяном беспамятстве убил топором собутыльника и вывез тело на санках

В посёлке Удимский Котласского района 16 января 2017 года прохожий обнаружил на улице окровавленное тело мужчины. Было возбуждено уголовное дело.

Под подозрение попал 48-летний местный житель. По версии следствия, убийство произошло в ходе пьяной ссоры. Северянин зарубил топором своего 42-летнего собутыльника, а затем вывез тело на санках.

Сам душегуб на допросе рассказал, что ничего не помнит, так как у него после употребления спиртного бывают провалы в памяти. А женщина, которая была в это время в доме, сказала, что спала и ничего не слышала.

Следствие продолжается. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и психолого- психиатрической экспертиз. 

  
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просмотров: 342
дата: 18.01.17 | 10:41
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
Василий И. (2)
Санки классные изображены! В самый раз - труповозка.
18.01.17
19:15
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Vadimych (1)
Ну вот, наговорил на себя. Раз ничего не помнит-значит, и не было ничего. Тем более, тётка ничего не слышала. Всё было так-собутыльник уходя из гостей, неосторожно упал на топор несколько раз и ушёл восвояси. А уж по дороге почувствовал себя плохо (отравился печенькой) и прилёг на снег. Где и замёрз, сонный. Да и прохожего надо проверить...
18.01.17
14:58
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