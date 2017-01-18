В посёлке Удимский Котласского района 16 января 2017 года прохожий обнаружил на улице окровавленное тело мужчины. Было возбуждено уголовное дело.

Под подозрение попал 48-летний местный житель. По версии следствия, убийство произошло в ходе пьяной ссоры. Северянин зарубил топором своего 42-летнего собутыльника, а затем вывез тело на санках.

Сам душегуб на допросе рассказал, что ничего не помнит, так как у него после употребления спиртного бывают провалы в памяти. А женщина, которая была в это время в доме, сказала, что спала и ничего не слышала.

Следствие продолжается. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и психолого- психиатрической экспертиз.