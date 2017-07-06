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Общество | Главные новости

На Талажском шоссе в Архангельске нерадивый водитель грейдера содрал часть разметки

сегодня 17:36
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Накануне днем активист движения «Асфальт 29» заметил, как выравнивающий обочину грейдер проезжает участки с асфальтом, не поднимая ножа. В результате оказалась испорчена часть разметки и поврежден верхний слой дорожной одежды.
 
 
 
 
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Фото: Константин Пяткин
Фото: Константин Пяткин
Фото: Константин Пяткин
Фото: Константин Пяткин

Очевидец не растерялся, нагнал грейдер и вызвал ГИБДД, которые запротоколировали нарушение.

Под нож грейдера попала также и пластиковая дорожная разметка, которой ограничены карманы для заезда автотранспорта и пешеходные переходы.

Спецтехника принадлежала ООО «Автодороги». Интересно, что эта же компания и наносила разметку на данном участке. 

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