Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.09.17
1197
12.09.17
762
13.09.17
706
12.09.17
697
12.09.17
694
13.09.17
657
13.09.17
617
реклама
реклама
Новости компаний
12.09.17
220
12.09.17
137
12.09.17
132
12.09.17
126
12.09.17
125
12.09.17
125
12.09.17
119
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

На архангельских дорогах ловят должников по штрафам ГИБДД

вчера 17:05
283 0
С 11 по 20 сентября в Поморье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В центре внимания сотрудников двух ведомств – службы судебных приставов и сотрудников транспортной полиции – неплательщики штрафов ГИБДД.
 >
В рамках мероприятия проводятся совместные рейды судебных приставов и полицейских по адресам должников. В ходе таких рейдов проверяется имущественный комплекс неплательщиков, накладывается арест на выявленное имущество, устанавливаются места работы правонарушителей.

Кроме того, за уклонение от административного наказания неплательщиков привлекают к административной ответственности: в отношении таких граждан составляют протокол согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, затем их препровождают в суд.

Напомним, что уплатить наложенный штраф необходимо в течение 70 суток, десять из которых даётся на обжалование постановления. Промедление с уплатой штрафа может обернуться серьезными неприятностями. Санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривают удвоение суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.                                                                                                    

Совместное профилактическое мероприятие «Должник» проводится с целью обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенное административное правонарушение.
Автор: ssp
283 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Новый глава Северодвинска представил общественности трех своих заместителей
Общество | Новости раздела
 
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
Темпы производства работ 14 сентября лично проинспектировал глава города Игорь Годзиш. Увиденное позволяет говорить о том, что демонтаж спорного объекта будет произведен к октябрю.
сегодня 00:03
76
 
В Архангельске к теплу подключено более трети жилых домов
В Архангельске к теплу подключено более трети жилых домов
В соответствии с графиком сегодня началось подключение к теплу жилфонда в округах Майская горка и Варавино-Фактория. Подключение Соломбальского и Северного округов практически завершено.
вчера 23:35
65
 
На архангельских дорогах ловят должников по штрафам ГИБДД
На архангельских дорогах ловят должников по штрафам ГИБДД
С 11 по 20 сентября в Поморье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В центре внимания сотрудников двух ведомств – службы судебных приставов и сотрудников транспортной полиции – неплательщики штрафов ГИБДД.
вчера 17:05
284
 
Система «Безопасный город» переводится в промышленную эксплуатацию
Система «Безопасный город» переводится в промышленную эксплуатацию
На сегодняшний день создано три центра обработки данных в Архангельске (совмещен с Приморским районом), Северодвинске и Котласе, а также установлено 17 автоматических рабочих мест в единых диспетчерских службах.
вчера 14:46
365
 
С победными кубками вернулись кинологи-уфсиновцы с общероссийского чемпионата
С победными кубками вернулись кинологи-уфсиновцы с общероссийского чемпионата
Команда УФСИН России по Архангельской области вернулась с медалями с ежегодного ведомственного чемпионата по многоборью кинологов со служебными собаками.
вчера 14:09
203 2
Vadimych: Sibiryak Так ведь "Собака с милицией обещала приехать!" (с)...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080