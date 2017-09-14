На архангельских дорогах ловят должников по штрафам ГИБДД

В рамках мероприятия проводятся совместные рейды судебных приставов и полицейских по адресам должников. В ходе таких рейдов проверяется имущественный комплекс неплательщиков, накладывается арест на выявленное имущество, устанавливаются места работы правонарушителей.Кроме того, за уклонение от административного наказания неплательщиков привлекают к административной ответственности: в отношении таких граждан составляют протокол согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, затем их препровождают в суд.Напомним, что уплатить наложенный штраф необходимо в течение 70 суток, десять из которых даётся на обжалование постановления. Промедление с уплатой штрафа может обернуться серьезными неприятностями. Санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривают удвоение суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.Совместное профилактическое мероприятие «Должник» проводится с целью обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенное административное правонарушение.