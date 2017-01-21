Концепцию развития железнодорожного вокзала в Архангельске обсудили губернатор Поморья Игорь Орлов и президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Сейчас, если поезд отправляется со второго или третьего путей, пассажиры вынуждены преодолевать значительное расстояние, да и сама платформа не соответствует требованиям правил технической эксплуатации. Кроме того, ограничен и доступ к услугам вокзала для маломобильных групп населения.
Концепция, предложенная региональным правительством, предполагает реконструкцию и ремонт терминала с дооборудованием платформы для доступа инвалидов и строительством надземного перехода над путями с обустройством прилегающей территории.
По итогам обсуждения стороны выразили готовность подписать соответствующее соглашение уже в первом квартале текущего года. Планируется, что основные работы по реконструкции вокзала будут проведены в 2018–2019 годах.