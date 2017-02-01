Опыт взаимодействия служб спасения в чрезвычайных ситуациях и самые передовые технологии для работы за полярным кругом будут представлены на международном форуме «Арктика - территория диалога».

Для создания эффективной службы помощи в экстремальных условиях арктической зоны необходима единая международная система стандартов, подготовки спасателей и используемого оборудования. Это особенно актуально в связи с развитием транспортной магистрали Северного морского пути в ближайшие годы.

Совместно с норвежскими специалистами уже обсуждалась идея создания единого арктического центра координации, с помощью которого можно было бы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в Арктике, используя ближайшее подразделение спасателей независимо от его государственной принадлежности.

По соглашению с московской академией государственной противопожарной службы, Архангельская область стала арктическим полигоном для тестирования установки по борьбе с обледенением при помощи температурно-активированной воды.

Помимо традиционных направлений для работы в полярной зоне в областной службе спасения разработана система подготовки медиков-спасателей. Уникальнейший опыт работы в Арктике имеет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд.

— Наши специалисты – спасатели, медики, авиаторы имеют все необходимые допуски и полностью адаптированы для работы в самых экстремальных условиях Арктики. Мы знаем, как организовать этот процесс и готовы поделиться своим опытом на предстоящем форуме, – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.