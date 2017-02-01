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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

На «арктическом» форуме спасатели поделятся опытом работы в высоких широтах

Опыт взаимодействия служб спасения в чрезвычайных ситуациях и самые передовые технологии для работы за полярным кругом будут представлены на международном форуме «Арктика - территория диалога».

Для создания эффективной службы помощи в экстремальных условиях арктической зоны необходима единая международная система стандартов, подготовки спасателей и используемого оборудования. Это особенно актуально в связи с развитием транспортной магистрали Северного морского пути в ближайшие годы.

Совместно с норвежскими специалистами уже обсуждалась идея создания единого арктического центра координации, с помощью которого можно было бы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации в Арктике, используя ближайшее подразделение спасателей независимо от его государственной принадлежности.

По соглашению с московской академией государственной противопожарной службы, Архангельская область стала арктическим полигоном для тестирования установки по борьбе с обледенением при помощи температурно-активированной воды.

Помимо традиционных направлений для работы в полярной зоне в областной службе спасения разработана система подготовки медиков-спасателей. Уникальнейший опыт работы в Арктике имеет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд.

— Наши специалисты – спасатели, медики, авиаторы имеют все необходимые допуски и полностью адаптированы для работы в самых экстремальных условиях Арктики. Мы знаем, как организовать этот процесс и готовы поделиться своим опытом на предстоящем форуме, – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: dvinalander
просмотров: 99
дата: 01.02.17 | 15:32
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
И эти туда же. Котиков с деревьев снимайте и бабушек с балконов .
01.02.17
16:35
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