На дорогах Архангельска заканчиваются гарантийные ремонтные работы

После окончания всех работ по гарантии будет организована проверка исполнения подрядчиками своих обязательств и оценено качество проведенных ремонтных работ.

Сегодня ночью большой объём работ картами выполнен на ул. Гагарина. Всего на Гагарина отремонтировано более двух тысяч квадратных метров. С работой подрядчик – компания «Ремикс» - справилась в кратчайшие сроки.

- С погодой повезло, поэтому удалось справиться за неделю, при этом работали мы ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта, которое здесь всегда интенсивное, - пояснил начальник участка ОАО «Ремикс» Александр Говорухин.

Ремонтные работы на улице Гагарина от пр. Обводный канал до ул. Тимме с учетом кругового движения у здания Швейной фабрики выполнены по гарантии 2014-2015 годов. Здесь проведено фрезерование верхнего слоя покрытия на проблемных участках, заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия - порядка 200 кв. м - дорожного полотна.

По информации начальника управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексея Потолова, аналогичные работы выполнены и на многих других участках, в частности, по ул. Белогорской, ул. Силикатчиков, пр. Троицкий от К. Либкнехта до площади Профсоюзов, ул. Гагарина от Кузнечевского моста до пр. Обводный канал.

- После окончания всех работ по гарантии будет организована проверка исполнения подрядчиками своих обязательств и оценено качество проведенных ремонтных работ, - отметил Алексей Потолов.