Специалисты регионального МЧС полагают, что пожар на острове, где нет никакого поселения, произошел по вине рыбаков. Камыши – традиционные места гнездования многочисленных водоплавающих птиц, вмешательство огнем в такие места – экологическое бедствие, особенно в период высиживания птенцов. Поджог сухостоя может вести и к бедам социального характера, - рассказывают специалисты сайта
arh112.ru.
Напомним, что весной 2006 года поджоги травы только в Архангельской области привели к уничтожению почти 200 жилых домов и дач.
11:27