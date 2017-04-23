Архангельск: Общество

фото, видео с места события На юге Архангельской области произошел первый луговой пожар Первый в этом сезоне случай возгорания сухой растительности отмечен в Красноборском районе. Термоточка выявлена на одном из островов возле Верхнесергиевская. Там выгорели камышовые заросли.



Напомним, что весной 2006 года поджоги травы только в Архангельской области привели к уничтожению почти 200 жилых домов и дач. Специалисты регионального МЧС полагают, что пожар на острове, где нет никакого поселения, произошел по вине рыбаков. Камыши – традиционные места гнездования многочисленных водоплавающих птиц, вмешательство огнем в такие места – экологическое бедствие, особенно в период высиживания птенцов. Поджог сухостоя может вести и к бедам социального характера, - рассказывают специалисты сайта arh112.ru.Напомним, что весной 2006 года поджоги травы только в Архангельской области привели к уничтожению почти 200 жилых домов и дач. версия для печати просмотров: 125

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