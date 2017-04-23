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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

На юге Архангельской области произошел первый луговой пожар

Первый в этом сезоне случай возгорания сухой растительности отмечен в Красноборском районе. Термоточка выявлена на одном из островов возле Верхнесергиевская. Там выгорели камышовые заросли.
Специалисты регионального МЧС полагают, что пожар на острове, где нет никакого поселения, произошел по вине рыбаков. Камыши – традиционные места гнездования многочисленных водоплавающих птиц, вмешательство огнем в такие места – экологическое бедствие, особенно в период высиживания птенцов. Поджог сухостоя может вести и к бедам социального характера, - рассказывают специалисты сайта arh112.ru.

Напомним, что весной 2006 года поджоги травы только в Архангельской области привели к уничтожению почти 200 жилых домов и дач. 
 
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просмотров: 125
дата: 23.04.17 | 11:18
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Коля Т. (1)
"Термоточка".. Прикольно.Почти как "монопенисуально".
23.04.17
11:27
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