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Общество | Главные новости

На маршрут №15у в Архангельске в скором времени выйдет более вместительный автобус

сегодня 11:52
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Работа автобусов маршрута №15у сообщением «МРВ – улица Нахимова» возобновлена со 2 октября. По условиям контракта, в рейс должны выходить автобусы среднего класса.
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Предприниматель по условиям контракта должен был приобрести автобус среднего класса 2017 года выпуска, что он и сделал. Однако до открытия маршрута использовал его на других направлениях, из-да чего произошла поломка. Случай гарантийный и в ближайшее время транспортное средство выйдет на линию.

Пока маршрут обслуживает резервный автобус малого класса. Пока горожане ещё не привыкли к новому маршруту, и небольшой транспорт справляется со своими задачами. К моменту возрастания пассажиропотока автобус среднего класса будет отремонтирован и приступит к работе.

Движение автобусов по маршруту осуществляется в соответствии с новой схемой: от морского-речного вокзала до улицы Нахимова (остановочный пункт «Райсовет»), которая предусматривет заезд на остров Краснофлотский и подъезд к городской больнице №4 на Дачной.

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