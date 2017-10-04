На маршрут №15у в Архангельске в скором времени выйдет более вместительный автобус

Новости по теме Возмущенным жителям архангельского левобережья вернули 15-ый маршрут

Предприниматель по условиям контракта должен был приобрести автобус среднего класса 2017 года выпуска, что он и сделал. Однако до открытия маршрута использовал его на других направлениях, из-да чего произошла поломка. Случай гарантийный и в ближайшее время транспортное средство выйдет на линию.

Пока маршрут обслуживает резервный автобус малого класса. Пока горожане ещё не привыкли к новому маршруту, и небольшой транспорт справляется со своими задачами. К моменту возрастания пассажиропотока автобус среднего класса будет отремонтирован и приступит к работе.

Движение автобусов по маршруту осуществляется в соответствии с новой схемой: от морского-речного вокзала до улицы Нахимова (остановочный пункт «Райсовет»), которая предусматривет заезд на остров Краснофлотский и подъезд к городской больнице №4 на Дачной.