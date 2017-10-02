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Общество | Главные новости

На морвокзале в Архангельске ликвидировали «пожар»

сегодня 15:38
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На одном из стратегических объектов областного центра огнеборцы и спасатели отрабатывали пожарно-технические учения. По легенде, в здании вокзала произошло задымление.
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Фото: mtdata.ru
«Внимание! В здании произошло задымление! Всем арендаторам и посетителям покинуть помещение морского-речного вокзала!» - раздалось по громкой связи морского-речного вокзала сегодня утром.
 
По вводной, возгорание произошло в гардеробной бывшего ресторана «Север» из-за короткого замыкания в электрощитке. На момент прибытия первых подразделений условный пожар охватил первый этаж ресторана, дым распространился на соседние помещения.
 
Огнеборцы, прибыв по вызову, провели условное тушение возгорания и провели обследование вокзала – иногда руководители учений просят кого-либо остаться на рабочем месте, сыграть пострадавшего. Сегодня условных пострадавших не было, - сообщает сайт arh112.ru.
 
По итогам учений был проведен разбор действий пожарно-спасательных подразделений и работников вокзала.
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