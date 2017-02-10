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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

На площадке «ЛДК-3» начинается второй этап модернизации

Он включает строительство 12 сушильных камер периодического действия и 5 сушильных камер непрерывного действия, цеха сортировки, торцовки и пакетирования пиломатериалов, остывочного навеса.

Поставщиком сушильного комплекса стоимостью 300 млн. руб. выступил Valutec (Финляндия), линии сортировки сухих пиломатериалов (280 млн. руб.) – Springer Maschinenfabrik AG (Австрия). Поставка этого оборудования запланирована на апрель-май 2017 г. Как рассказал генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, сейчас готовятся фундаменты под это оборудование.

В настоящий момент уже возведено новое здание лесопильного цеха, смонтированы стол подачи, окорочный станок, лесопильные станки и линия сортировки сырых пиломатериалов. В течение февраля здание будет обшито сэндвич-панелями. «Первое бревно должно пройти в этом цехе 20 апреля, - прокомментировал Дмитрий Крылов. – Согласно графику, мы начнем процесс пуско-наладки, который должен завершиться до 1 июля».

Как напомнил генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25», в декабре 2017 г. уже планируется выход всего завода на проектную мощность.

По словам генерального директора ГК «Титан» Алексея Кудрявцева, сейчас холдинг совместно с правительством Архангельской области прорабатывает вопрос о включении проекта модернизации ОАО «ЛДК-3» Минпромторгом России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В результате реализации проекта производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.

В ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.

  
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дата: 10.02.17 | 15:43
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