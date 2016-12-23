Архангельск: Общество

фото, видео с места события На сдачу в архангельском «Гаранте» предлагают «Стопарик» водки с «Чупа-Чупсом» Любопытную картину можно наблюдать в универсаме «Гарант» на пересечении улицы Попова и проспекта Советских Космонавтов. На кассе среди кубиков «Магги» и излюбленных детьми «Чупа-Чупсов» притаились гранёный «Стопарик» и мини-бутылка коньяка.



К слову, после трагедии в Иркутске, где в результате отравления «боярышником» погибли больше 70 человек, в Поморье

Стоит подчеркнуть, что алкогольную продукцию нельзя выкладывать прямо у кассы, для её хранения в каждом магазине должны быть специально отведенные прилавки. В данном случае создается впечатление, что покупателям специально намекают: сделал покупку, прихвати с собой и "стопарик", авось пригодится.К слову, после трагедии в Иркутске, где в результате отравления «боярышником» погибли больше 70 человек, в Поморье начались проверки киосков и магазинов, в которых продаются подобные настойки, в народе названные «фунфыриками». версия для печати просмотров: 1024

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