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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

На сдачу в архангельском «Гаранте» предлагают «Стопарик» водки с «Чупа-Чупсом»

Любопытную картину можно наблюдать в универсаме «Гарант» на пересечении улицы Попова и проспекта Советских Космонавтов. На кассе среди кубиков «Магги» и излюбленных детьми «Чупа-Чупсов» притаились гранёный «Стопарик» и мини-бутылка коньяка.
Стоит подчеркнуть, что алкогольную продукцию нельзя выкладывать прямо у кассы, для её хранения в каждом магазине должны быть специально отведенные прилавки. В данном случае создается впечатление, что покупателям специально намекают: сделал покупку, прихвати с собой и "стопарик", авось пригодится.
 
К слову, после трагедии в Иркутске, где в результате отравления «боярышником» погибли больше 70 человек, в Поморье начались проверки киосков и магазинов, в которых продаются подобные настойки, в народе названные «фунфыриками».
  
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просмотров: 1024
дата: 23.12.16 | 14:56
комментариев: 22
0 2
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Лучший комментарий
Boater (3)
+100500. Сегодня прочитал, что органы приняли меры и арестовали подозреваемых. Среди них оказались продавщицы, ранее не судимые и имеющие малолетних детей. Вот продал чувак на Нагорной антифриз (хотя он не такой уж и дешевый), а другой его выпил и помер. Так продавца на каторгу? Блять! Как они з***и! А то что в этом Иркутске какой то мудак разрешил (зачем?) продавать это говно в автоматах, это нормально? А что там же пару лет назад люди отравились "этитными висками", купленными по интернету. Это никого не заинтересовало. Приняли меры. Идиоты!
23.12.16
18:35
для Марина Р. (2)
   
+4
Комментарии пользователей
asdf (18)
Все прекрасно понимали - и те кто делал, и те кто продавал. И уж тем более те кто покупал, для чего эти "настойки".
24.12.16
03:39
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naprimer (17)
Содержимое подобных ёмкостей едва ли можно принимать внутрь, но продаются и даже поближе к покупателю лежит. В Иркутске тоже продавали в продовольственных, а не в бытовой химии. И каждый подросток при желании и сейчас может купить флакон жидкости для непонятного предназначения, но не офиц. алкоголь. Это пиво подросткам продавать нельзя, зато смертельно опасный яд- можно. Такие у нас законы
23.12.16
21:50
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Марина Р. (2)
Иркутский "Боярышник" - не настойка, а концентрат для принятия ванн. Если человек желает пить одеколон, стеклоочиститель или концентрат для принятия ванн, то при чем здесь продавец данного продукта?..
23.12.16
17:57
+
показать 18  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
kemastreet (1)
Надо не киоски и магазины проверять,а бошки инициаторам проверки.Если метанол яд ,то он должен попадать под правила оборота ядов и опасных веществ.Здесь и надо искать нарушения.
23.12.16
15:57
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