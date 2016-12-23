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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Атомный флот России пополнит последняя субмарина класса «Борей»

На «Северодвинском машиностроительном предприятии» состоялась церемония закладки атомной подлодки «Князь Пожарский». Она станет восьмой субмариной, завершающей линейку атомоходов проекта «Борей», а также пятой субмариной в проекте «Борей-А».

Сейчас в распоряжении военно-морского флота России находятся три атомохода класса "Борей": «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», каждый из них несет 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". 

Отметим, что модернизированный проект "Борей-А" отличается улучшенными характеристиками, в частности, большей скрытностью при несении боевой службы. По этому проекту на предприятии сейчас строятся субмарины "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III".

— Корабли, построенные на «Севмаше», продолжают славную традицию служения Родине, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая на торжественной церемонии. – Они носят имена людей, которые прославляли нашу страну, нашу землю, наш народ. И в том, что эти имена возвращаются, есть заслуга и корабелов "Севмаша".

Сейчас перед кораблестроителями стоят крайне серьезные задачи – в ближайшее время им предстоит сдавать флоту по две лодки в год. Но, как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Барсук, флот абсолютно уверен, что эти задачи будут выполнены.


 

  
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просмотров: 126
дата: 23.12.16 | 13:28
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Великодержавный патриотический пафос в названиях кораблей зашкаливает! :)
23.12.16
14:14
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