На «Северодвинском машиностроительном предприятии» состоялась церемония закладки атомной подлодки «Князь Пожарский». Она станет восьмой субмариной, завершающей линейку атомоходов проекта «Борей», а также пятой субмариной в проекте «Борей-А».

Сейчас в распоряжении военно-морского флота России находятся три атомохода класса "Борей": «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», каждый из них несет 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

Отметим, что модернизированный проект "Борей-А" отличается улучшенными характеристиками, в частности, большей скрытностью при несении боевой службы. По этому проекту на предприятии сейчас строятся субмарины "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III".

— Корабли, построенные на «Севмаше», продолжают славную традицию служения Родине, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая на торжественной церемонии. – Они носят имена людей, которые прославляли нашу страну, нашу землю, наш народ. И в том, что эти имена возвращаются, есть заслуга и корабелов "Севмаша".

Сейчас перед кораблестроителями стоят крайне серьезные задачи – в ближайшее время им предстоит сдавать флоту по две лодки в год. Но, как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Барсук, флот абсолютно уверен, что эти задачи будут выполнены.



