Начало декабря выдалось в Поморье на 10 градусов теплее обычного

Первые пять дней декабря на территории Архангельской области температура была на 8-10° теплее среднемноголетних температур на этот период. На реках западной части региона наблюдается ледоход различной интенсивности.

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В ближайшие трое суток на реках ожидается интенсивное увеличение количества льда и формирование ледоставных перемычек. Предполагаемое 11-13 декабря потепление вызовет временное ослабление формирования ледостава.

Как сообщили в Севгидромете, наиболее вероятно формирование устойчивого ледостава к концу второй декады декабря. Эти сроки будут близкими к самым поздним за весь период наблюдений.

Напомним, ранее синоптики обещали, что температура воздуха в декабре будет немного выше нормы.