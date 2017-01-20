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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Начало весны принесет для продавцов алкоголя изменения в законодательстве

С 31 марта организации общепита должны будут получать отдельную лицензию на розничную продажу алкоголя. При этом вопрос об уплате государственной пошлины на уровне Правительства Российской Федерации уже рассматривается.
На сегодняшний день в области зарегистрировано 728 торговых организаций, имеющих лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, что на 12 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
По информации пресс-службы правительства Архангельской области, объём поступлений от уплаты государственной пошлины при лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в бюджет Архангельской области в 2016 году составил около 55 миллионов рублей.
 
С 1 июля прошлого года организации и индивидуальные предприниматели, работающие в городах, в обязательном порядке вносят информацию о реализуемой алкогольной продукции в Единую государственную систему учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 июля 2017 года это должны будут сделать и те, кто продает алкоголь в сельских поселениях. 
  
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просмотров: 198
дата: 20.01.17 | 14:19
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
В итоге всё сведётся к подорожанию. Покупатель останется крайним, как и всегда. :)
20.01.17
14:21
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