С 31 марта организации общепита должны будут получать отдельную лицензию на розничную продажу алкоголя. При этом вопрос об уплате государственной пошлины на уровне Правительства Российской Федерации уже рассматривается.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 728 торговых организаций, имеющих лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, что на 12 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



По информации пресс-службы правительства Архангельской области, объём поступлений от уплаты государственной пошлины при лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в бюджет Архангельской области в 2016 году составил около 55 миллионов рублей.



С 1 июля прошлого года организации и индивидуальные предприниматели, работающие в городах, в обязательном порядке вносят информацию о реализуемой алкогольной продукции в Единую государственную систему учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 июля 2017 года это должны будут сделать и те, кто продает алкоголь в сельских поселениях.

