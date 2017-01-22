От порывов ветра зеленая красавица на улице Поморской заметно наклонилась. Место, где она расположилась, пользуется большой популярностью у детей и их родителей, ведь это главная пешеходная улица города.

Жительница Архангельска Любовь Швагурцева, комментируя данный факт в соцсети, говорит о том, что "ёлочка превращается в Пизанскую башню, вследствие чего ходить приходится осторожно, чтобы новый год на голову не упал". Делится своими опасениями по поводу наклонившейся конструкции и Ольга Коновалова. "Я шла мимо нее сегодня - зрелище страшное: не дай бог на кого-нибудь упадет", пишет архангелогородка.



Некоторые горожане скептически восприняли информацию о завалившейся на бок ёлке. Они уверены, что возможный инцидент с главным символом новогодних праздников - это дело случая, пока ничего страшного не произошло - ёлка будет находиться в таком состоянии до момента демонтажа.



