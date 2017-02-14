Стоит отметить, что у архангельского депутата-госдумовца помимо процедуры банкротства имелись вполне законные варианты рассрочки по уплате налогов. Тем не менее, парламентарий принял решение заявить о своей финансовой несостоятельности.
Как сообщили в налоговой службе, н
а сегодняшний день бывший бизнесмен должен федеральному бюджету примерно 77 миллионов рублей, областному - 50, а городу Котласу - около 25 миллионов. Как физическое лицо депутат не заплатил 4 миллиона рублей имущественного налога. Кроме того, за ним числится долг за транспорт в размере 3,4 миллиона рублей. Есть и неуплаченный земельный налог.
Любопытно, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий нормы, лишающие банкротов возможности занимать должности в органах власти, в том числе депутатские.
Напомним, в начале февраля в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление Андрея Палкина о признании его банкротом
. Решение пока не принято.
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