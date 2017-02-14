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Архангельск: Общество

     

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Налоговики обеспокоены банкротством «самого богатого» архангельского госдумовца

Решение депутата Госдумы Андрея Палкина обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом вызывает определенную настороженность у фискальных органов. Процедура может обернуться частичным списанием долга, что повлечет за собой бюджетные потери.
Стоит отметить, что у архангельского депутата-госдумовца помимо процедуры банкротства имелись вполне законные варианты рассрочки по уплате налогов. Тем не менее, парламентарий принял решение заявить о своей финансовой несостоятельности.
 
Как сообщили в налоговой службе, на сегодняшний день бывший бизнесмен должен федеральному бюджету примерно 77 миллионов рублей, областному - 50, а городу Котласу - около 25 миллионов. Как физическое лицо депутат не заплатил 4 миллиона рублей имущественного налога. Кроме того, за ним числится долг за транспорт в размере 3,4 миллиона рублей. Есть и неуплаченный земельный налог. 
 
Любопытно, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий нормы, лишающие банкротов возможности занимать должности в органах власти, в том числе депутатские.
 
Напомним, в начале февраля в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление Андрея Палкина о признании его банкротом. Решение пока не принято. 
  
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просмотров: 297
дата: 14.02.17 | 16:06
комментариев: 5
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Комментарии пользователей
Boater (5)
Банкрот - депутат. Это абсурд.
14.02.17
17:19
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Солнышко К. (4)
Куда-куда ,подарил нуждающимся. Он же депутат , народный избранник. Ночами не спит ,все о народе думает . Может , решил последовать примеру Гармашова, имущество раздать и в богомольцы податься , пойти пешком по монастырям за здравие избирателей молиться и поклоны бить.
14.02.17
16:24
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fantazer (2)
Опустил область и своих избирателей ниже плинтуса. Праймериз -шмаймериз... вон, один (гораздо больше) особо одарённый-милонов, тоже вхож в эту партию. Где они набирают уникумов?! Наверно, как в сборную по футболу-ноги есть и ладно.
14.02.17
16:20
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Дмитрий Т. (1)
А 63 квартиры он куда дел?
14.02.17
16:15
+
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