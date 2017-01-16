Предприниматель на протяжении нескольких лет безуспешно ухаживал за 36-летней женщиной. «Дон-Жуан» попросил своего знакомого покалечить свою пассию. Он думал, что, став инвалидом, девушка будет материально зависеть от него, и они смогут быть вместе.

Организовать преступление взялся знакомый бизнесмена. Он-то и нанял исполнителя. В ноябре 2015 года при первом покушении женщина сумела оказать сопротивление и не получила вреда здоровью. Мужчина оказался недоволен результатом и потребовал убить возлюбленную.

Спустя месяц киллер вновь напал на северодвинку. Несколько раз он ударил её ножом. Однако и в этот раз она сумела дать отпор, отобрала холодное оружие и позвала на помощь соседей. Через несколько дней женщина скончалась в больнице.

Посредник убийства признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, уголовное дело в отношении непосредственного исполнителя прекращено в связи с его смертью.



Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сам предприниматель скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.