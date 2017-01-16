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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Нанявший киллера для убийства возлюбленной северодвинский бизнесмен пустился в бега

Предприниматель на протяжении нескольких лет безуспешно ухаживал за 36-летней женщиной. «Дон-Жуан» попросил своего знакомого покалечить свою пассию. Он думал, что, став инвалидом, девушка будет материально зависеть от него, и они смогут быть вместе.

Организовать преступление взялся знакомый бизнесмена. Он-то и нанял исполнителя. В ноябре 2015 года при первом покушении женщина сумела оказать сопротивление и не получила вреда здоровью. Мужчина оказался недоволен результатом и потребовал убить возлюбленную.

Спустя месяц киллер вновь напал на северодвинку. Несколько раз он ударил её ножом. Однако и в этот раз она сумела дать отпор, отобрала холодное оружие и позвала на помощь соседей. Через несколько дней женщина скончалась в больнице.

Посредник убийства признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, уголовное дело в отношении непосредственного исполнителя прекращено в связи с его смертью.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сам предприниматель скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. 

  
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просмотров: 1488
дата: 16.01.17 | 10:50
комментариев: 3
0 0
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Комментарии пользователей
Василий И. (3)
Так сотрудничел со следствием, что умер?
16.01.17
19:07
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
Не в Анталию, часом?
16.01.17
12:32
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
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