Активисты регионального отделения ОНФ в рамках работы Центра по мониторингу благоустройства городской среды провели встречи в Архангельске и Новодвинске с представителями инициативных групп граждан и администрации.

Общественники обсудили, как продвигается реализация правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды», с учетом мнения граждан по благоустройству своих дворовых территорий.



На участие в федеральной программе Архангельская область получила 270 млн руб. На сегодняшний день заявки приняты от всех муниципалитетов области. В Архангельске пока 15 дворовых территорий и 16 общественных зон претендуют на выделение средств. Среди них культурный центр «Северный», за который на сайте городской администрации проголосовало большое количество жителей. Жители Северного округа рассказали представителям ОНФ, что хотели бы благоустроить свой парк и на начальном этапе заняться укладкой дорожек, спиливанием старых деревьев, установкой скамеек, так как парк занимает большую территорию и требует немалых вложений. В парке есть неблагоустроенная спортивная площадка с грунтовым покрытием, которая в зимнее время используется как ледовый каток, ее жители тоже хотят сделать современной. Администрация округа согласилась с мнением людей и постарается вместе с экспертами ОНФ максимально точно и эффективно провести работу над дизайн - проектом.



«Этот парк, пожалуй, - одно из немногих мест в округе, где можно подышать свежим воздухом и поиграть детворе в футбол. - Отсутствие дорожек говорит о том, что большая территория парка совсем не благоустроенна, на это просто не было денег, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов. Сейчас благодаря проекту появилась возможность заняться здесь реальной работой».



По мнению активистов Народного фронта, несколько иначе по реализации проекта складывается ситуация в Новодвинске. Жители города проголосовали за благоустройство детского парка городского культурного центра, однако перечень работ администрация города почему-то решила выбрать сама. Так на выделенные 940 тыс. руб., чиновники предполагают сделать отдельную калитку со стороны перекрестка улицы Мельникова и 3-ей Пятилетки (со стороны интерната) и построить отдельную брусчатую дорожку в парке к игровой площадке. Большинство жителей с этим решением не согласны, так как считают, что отдельный вход не актуален. В перечень работ граждане хотят включить установку новой сцены, на которой проходят большинство городских праздников и отсыпку площадки перед ней. Также, по мнению жителей, парк нуждается в дополнительном озеленении. В итоге перечень работ по благоустройству новодвинского парка представители регионального ОНФ взяли на контроль. Новодвинск получил на реализацию проекта 9 млн руб., однако, всего лишь четыре дворовых территории сформировали свои заявки.



«Жителям региона нужно до 25 мая сформировать заявки, определиться на общих собраниях многоквартирных домов с перечнем работ в своих дворах или общественных зонах, - подчеркнул эксперт ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. Программа рассчитана на пять лет - это значит, что шанс попасть в проект высокий, главное грамотно предоставить всю документацию.

Разумеется, представители ОНФ будут помогать в данном вопросе жителям области».



Активисты ОНФ в Архангельской области держат на контроле реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

