Архангельск: Общество

фото, видео с места события Воспитанникам Новодвинского дома-интерната подарили «Новогоднее чудо» Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области области в рамках акции «Новогоднее чудо» побывали в гостях у воспитанников Новодвинского детского дома-интерната. В детском доме проживают 250 человек в возрасте от четырех до 18 лет, все они были поздравлены с наступающим Новым годом. Активисты ОНФ еще в прошлом году взяли под опеку ребят из детского дома и стараются оказывать помощь воспитателям в организации спортивных мероприятий и творческих заданий.



Представители ОНФ вместе с детьми участвовали в новогоднем представлении - пели песни, водили хоровод и ждали Деда Мороза. А потом подарили воспитанникам много полезных вещей - это карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, краски, пластилин.



«Государство оказывает всю необходимую помощь особенным детям, которые лишены родительского тепла и имеют проблемы в здоровье, - сказал активист регионального отделения Общероссийского народного фронта Николай Стратеев. - Своим вниманием и участием в судьбе детей мы поможем им в дальнейшем интегрироваться в общество. Участие общественников в новогоднем представление станет доброй, ежегодной традицией».



Представители ОНФ намерены в дни новогодних каникул провести в доме — интернате соревнования по лыжным гонкам и спортивным играм.



версия для печати просмотров: 243

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть