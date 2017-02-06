Архангельск: Общество

фото, видео с места события Народный фронт снова решают проблемы участковой больницы в Рочегде Медперсонал Рочегодской участковой больницы вновь обратился с жалобой на действия вышестоящих организаций, которые пытаются оптимизировать работу больницы, тем самым лишая жителей Виноградовского района доступной медицинской помощи. На заседании региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» присутствовали представители Минздрава региона, глава поселения, председатель Собрания депутатов муниципального образования. На заседании было отмечено, что Рочегодская больница обслуживает 5 тыс. человек в труднодоступном районе Архангельской области.



Еще год назад совместными усилиями с ОНФ больницу удалось спасти от закрытия. Сегодня, по словам жителей поселка, ее работу вновь пытаются оптимизировать – медсестер переводят в разряд диспетчеров, а в бригаде неотложной помощи оставляют только фельдшера. Между тем в больнице работает только один врач с раннего утра и до позднего вечера. Медсестры не имеют права его подменить, так как не имеют квалификации «фельдшер».



Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Государственной думы Елена Вторыгина уверена, что больница в Рочегде должна работать при полной загрузке, без сокращения персонала и перевода кадров с одной должности на другую. Виноградовской ЦРБ было рекомендовано предусмотреть возможность по переподготовке медицинских кадров (медсестер) на должность фельдшера, что предусматривает возможность заменять врача.



«Виноградовский район – территория со сложной логистикой. Но люди должны получать качественную и, если это требуется, срочную медицинскую помощь там, где они проживают, – подчеркнула Вторыгина. – Мне непонятно, почему машина, предназначенная для Рочегодской больницы и приспособленная для езды по бездорожью, оказалась в Виноградовской ЦРБ. Мы будем добиваться возвращения транспорта».

Она обратилась к чиновникам Минздрава с просьбой разрешить все вопросы, касающиеся Рочегодской больницы. Представители регионального отделения ОНФ намерены проверить, какие действия будут предприняты чиновниками.

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