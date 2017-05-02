наверх
Новости Архангельска
02 мая, вторник 15:44
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.04.17
Итальянский разговорный клуб приглашает к общению на итальянском языке!
233
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
158
01.05.17
Рынок первичного жилья в Архангельске пополнился к Первомаю новыми предложениями
95
01.05.17
В Архангельске стартовал конкурсный отбор «Юных добровольцев России»
86
01.05.17
Юные флорболисты Поморья поборются за трофей на международном детском турнире
85
28.04.17
С 9 по 12 мая архангелогородцев приглашают на ярмарку для дома и дачи
54
28.04.17
Летняя языковая площадка начнёт работать в Архангельске в июне
28
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Нашумевший лофт-проект «Слон» в Архангельске прикрыли за антисанитарию

28 и 29 апреля 2017 года в управление Роспотребнадзора поступила информация о шести случаях групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди посетителей ресторана «Слон» на улице Урицкого.
Как поясняют специалисты Роспотребнадзора, проверка была внеплановой. В результате были выявлены грубые нарушения действующего санитарного законодательства.

Сейчас введен временный запрет деятельности организации общественного питания «Слон». Материалы дела направлены в Ломоносовский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.

К слову, в группе лофт-проекта в социальной сети сообщают, что "Слон" закрыт по техническим причинам, об инциденте не сообщается. Напомним читателям, гигантский слон-рекордсмен из пластиковых бутылок, который вырос на Красной пристани в Архангельске, был пиар-ходом по раскрутке лофт-проекта. 
 
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 277
дата: 02.05.17 | 15:15
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080