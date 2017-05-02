Как поясняют специалисты Роспотребнадзора, проверка была внеплановой. В результате были выявлены грубые нарушения действующего санитарного законодательства.
Сейчас введен временный запрет деятельности организации общественного питания «Слон». Материалы дела направлены в Ломоносовский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.
К слову, в группе лофт-проекта в социальной сети сообщают, что "Слон" закрыт по техническим причинам, об инциденте не сообщается. Напомним читателям, гигантский слон-рекордсмен
из пластиковых бутылок, который вырос на Красной пристани в Архангельске, был пиар-ходом по раскрутке лофт-проекта.