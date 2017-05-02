Архангельск: Общество

фото, видео с места события Нашумевший лофт-проект «Слон» в Архангельске прикрыли за антисанитарию 28 и 29 апреля 2017 года в управление Роспотребнадзора поступила информация о шести случаях групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди посетителей ресторана «Слон» на улице Урицкого.



Сейчас введен временный запрет деятельности организации общественного питания «Слон». Материалы дела направлены в Ломоносовский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.



К слову, в группе лофт-проекта в социальной сети сообщают, что "Слон" закрыт по техническим причинам, об инциденте не сообщается. Напомним читателям, гигантский Как поясняют специалисты Роспотребнадзора, проверка была внеплановой. В результате были выявлены грубые нарушения действующего санитарного законодательства.Сейчас введен временный запрет деятельности организации общественного питания «Слон». Материалы дела направлены в Ломоносовский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности.К слову, в группе лофт-проекта в социальной сети сообщают, что "Слон" закрыт по техническим причинам, об инциденте не сообщается. Напомним читателям, гигантский слон-рекордсмен из пластиковых бутылок, который вырос на Красной пристани в Архангельске, был пиар-ходом по раскрутке лофт-проекта. версия для печати просмотров: 277

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