Архангельск: Общество

фото, видео с места события Наступило время роботов: чемпионат профмастерства WorldSkills преодолел экватор В решающую фазу вошли турнирные сражения студентов профтеха Архангельской области, которые выступают на первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Поморья» WorldSkills Russia. Набирает обороты и познавательная программа, рассчитанная на зрителей соревнований. 16 февраля состоится Парад робототехники.



Чемпионат WorldSkills преодолел свой экватор. Напомним, 25 лучших студентов техникумов и колледжей Архангельской области приступили к выполнению практических работ 14 февраля. Турнир состоит из пяти компетенций: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.



На некоторых площадках эксперты уже оценивают результаты многочасовых трудов ребят. Например, на турнире уже сложили ножницы начинающие парикмахеры.



Впрочем, на чемпионате наступило время самого зрелищного этапа работ. Много интересного ждёт и зрителей. Так, 16 февраля стартовал Парад Робототехники.



Чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» WorldSkills Russia принимает у себя областной Дом молодёжи. Его адрес: г. Архангельск, ул. Шубина, 9.

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