наверх
Новости Архангельска
18 февраля, суббота 00:26
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Наступило время роботов: чемпионат профмастерства WorldSkills преодолел экватор

В решающую фазу вошли турнирные сражения студентов профтеха Архангельской области, которые выступают на первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Поморья» WorldSkills Russia.
Набирает обороты и познавательная программа, рассчитанная на зрителей соревнований. 16 февраля состоится Парад робототехники.

Чемпионат WorldSkills преодолел свой экватор. Напомним, 25 лучших студентов техникумов и колледжей Архангельской области приступили к выполнению практических работ 14 февраля. Турнир состоит из пяти компетенций: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

На некоторых площадках эксперты уже оценивают результаты многочасовых трудов ребят. Например, на турнире уже сложили ножницы начинающие парикмахеры.

Впрочем, на чемпионате наступило время самого зрелищного этапа работ. Много интересного ждёт и зрителей. Так, 16 февраля стартовал Парад Робототехники.

Чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» WorldSkills Russia принимает у себя областной Дом молодёжи. Его адрес: г. Архангельск, ул. Шубина, 9.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minobr
просмотров: 55
дата: 17.02.17 | 23:36
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080