Сначала производство откладывалось по причине беременности и родов архангелогородки. Затем она 11 раз не являлась в суд, предоставляя через адвоката больничные листы. Попытки судебных приставов принудительтно доставить женщину в суд не увенчались успехом, по месту регистрации северянка каждый раз отсутствовала.
У суда появились основания полагать, что девушка сознательно затягивает рассмотрение дела, что могло привести к истечению срока давности и освобождению её от наказания.
Точка в судебном разбирательстве была поставлена после того, как стало известно фактическое место проживания женщины.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, автоледи получила наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, также она лишена водительских прав на 2,5 года. В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей с неё взыскано 400 000 руб.
Приговор в законную силу не вступил.
10:37