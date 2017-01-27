В июне 2015 года 29-летняя девушка за рулём автомобиля «Тойота Ленд Крузер» сбила на пешеходном переходе женщину. Пострадавшая получила тяжёлые травмы. Против автоледи было возбуждено уголовное дело, разбирательство по которому длилось почти год.

Сначала производство откладывалось по причине беременности и родов архангелогородки. Затем она 11 раз не являлась в суд, предоставляя через адвоката больничные листы. Попытки судебных приставов принудительтно доставить женщину в суд не увенчались успехом, по месту регистрации северянка каждый раз отсутствовала.

У суда появились основания полагать, что девушка сознательно затягивает рассмотрение дела, что могло привести к истечению срока давности и освобождению её от наказания.

Точка в судебном разбирательстве была поставлена после того, как стало известно фактическое место проживания женщины.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, автоледи получила наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, также она лишена водительских прав на 2,5 года. В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей с неё взыскано 400 000 руб.

Приговор в законную силу не вступил.