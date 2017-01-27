Дорожный инспектор Александр Тонковский летом 2016 года стал свидетелем драки у кафе «Уют» в селе Шангалы. Представитель власти находился при исполнении, однако никаких мер не предпринял, покинув место разборки на служебной машине.

Хулиганы, которые вдвоём избивали местного жителя, уже отправились за решётку. Как оказалось, для них это была не первая потасовка в питейных заведениях.

После произошедшего полицейский был уволен из органов внутренних дел, пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области. В отношении стража порядка было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Суд назначил бывшему представителю власти наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запрещено 3 года занимать должности в госорганах.

Кроме того, суд удовлетворил иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда на сумму 450 тысяч рублей.