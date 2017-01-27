Хулиганы, которые вдвоём избивали местного жителя, уже отправились за решётку. Как оказалось, для них это была не первая потасовка в питейных заведениях.
После произошедшего полицейский был уволен из органов внутренних дел, пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области. В отношении стража порядка было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Суд назначил бывшему представителю власти наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запрещено 3 года занимать должности в госорганах.
Кроме того, суд удовлетворил иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда на сумму 450 тысяч рублей.