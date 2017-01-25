Завтра днём наш регион ждет испытание сильным ветром и снегопадом. На некоторых территориях ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах. Еще более сложной погода окажется в море.

26 января в Мезенском заливе, Горле и Бассейне Белого моря ожидается сильная метель видимостью менее 500 м, юго-западный и южный ветер 15-20 м/с, порывами 22-27 м/с; Канино-Колгуевском регионе, Печорском море и заливе ожидается сильная метель видимостью менее 500 м, юго-западный и южный ветер 17-22 м/с, порывами 25-30 м/с.

Особую опасность представляют места массового выхода рыбаков-любителей на лед, а также места обустройства пеших и транспортных ледовых переправ в связи с возможными рисками возникновения ЧС.