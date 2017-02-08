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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Нерадивая алиментщица скрывалась от судебных приставов в одном из притонов Поморья

Ведущая асоциальный образ жизни жительница Виноградовского района Архангельской области давно забыла о своих материнских обязанностях и никакой материальной поддержки ребёнку, живущему с бабушкой, не оказывала. Её долг составил 289 тысяч рублей.

Неоднократно должница привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Приговором суда ей назначались наказания в виде обязательных работ. Однако, и после этого женщина никаких мер к трудоустройству и погашению задолженности не предпринимала.

Очередной попыткой судебных приставов заствить жительницу Виноградовского района вспомнить о своих обязанностях перед ребёнком стало привлечение её к административной ответственности. Обнаружив женщину в одном из притонов п. Усть-Ваеньга, судебные приставы доставили её в суд.

Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил нерадивой мамаше наказание в виде 10 суток ареста.

 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: ssp
просмотров: 152
дата: 08.02.17 | 10:13
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Boater (1)
А много ли притонов в Усть-Ваеньге? И вообще, что это Ист-Энд, где пропадал Шерлок Холмс в курильнях опиума, или Гон-Конг. Тема притонов в Усть-Ваеньге не раскрыта, это может провести туда "туристический вектор".
08.02.17
10:32
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