Неоднократно должница привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Приговором суда ей назначались наказания в виде обязательных работ. Однако, и после этого женщина никаких мер к трудоустройству и погашению задолженности не предпринимала.
Очередной попыткой судебных приставов заствить жительницу Виноградовского района вспомнить о своих обязанностях перед ребёнком стало привлечение её к административной ответственности. Обнаружив женщину в одном из притонов п. Усть-Ваеньга, судебные приставы доставили её в суд.
Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил нерадивой мамаше наказание в виде 10 суток ареста.
10:32