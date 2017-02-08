Ведущая асоциальный образ жизни жительница Виноградовского района Архангельской области давно забыла о своих материнских обязанностях и никакой материальной поддержки ребёнку, живущему с бабушкой, не оказывала. Её долг составил 289 тысяч рублей.

Неоднократно должница привлекалась к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Приговором суда ей назначались наказания в виде обязательных работ. Однако, и после этого женщина никаких мер к трудоустройству и погашению задолженности не предпринимала.

Очередной попыткой судебных приставов заствить жительницу Виноградовского района вспомнить о своих обязанностях перед ребёнком стало привлечение её к административной ответственности. Обнаружив женщину в одном из притонов п. Усть-Ваеньга, судебные приставы доставили её в суд.

Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил нерадивой мамаше наказание в виде 10 суток ареста.