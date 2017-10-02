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Общество | Главные новости

Нерасторопному подрядчику дали две недели на завершение ремонта Чумбаровки

сегодня 12:46
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Увидеть обновленную Чумбаровку и новый сквер в Северном округе архангелогородцы должны были 1 октября. Однако подрядная организация не уложилась в сроки, установленные контрактом.
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Как и ожидалось, затопивший Добролюбовку подрядчик «СМУ-2» не успел в срок завершить работы по реконструкции улицы Чумбарова-Лучинского и благоустройству сквера возле культурного центра «Северный» на Сульфате.

Сегодня на общегородской планерке было озвучено, что администрация Архангельска продлила сроки выполнения работ до 17 октября. Таким образом, у рабочих есть две недели, чтобы, наконец, завершить нашумевшую эпопею с благоустройством общественных территорий в рамках федерального проекта.

Напомним, на 25 сентября готовность всех работ оценивалась представителями администрации города всего в 30 процентов. 

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