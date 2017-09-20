Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных

Стоит отметить, что одновременно с мероприятием, призванным ускорить работу парламентариев по принятию закона «Об ответственном отношении с животными», в Архангельске зафиксирован очередной факт жестокости по отношению к четвероногим питомцам. На улице Буденного, около 68-й школы, был обнаружен труп собаки с признаками отравления.



По словам председателя правления региональной зоозащитной организации «Покровитель» Татьяны Халиной, в нашей стране до сих пор нет закона, который бы защищал животных от жестокого обращения с ними и регламентировал ответственность их владельцев. На сегодняшний день отношение людей к четвероногим питомцам носит безответственный и потребительский характер. Новый закон призван исправить ситуацию.



Закон «Об ответственном обращении с животными» был рассмотрен Госдумой в первом чтении и после этого по сути забыт - принятие законопроекта постоянно откладывается. Именно поэтому во многих городах России, включая Архангельск, прошли митинги в защиту животных. Поддержать общероссийскую акцию пришли десятки неравнодушных горожан.