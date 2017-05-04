Об этом рассказал «Известиям» один из разработчиков законопроекта Александр Хинштейн, который на момент его подготовки был депутатом Госдумы.
«У детей просто нет стимула вести себя в колонии хорошо, потому что по достижении определенного возраста они все равно попадают во взрослую колонию с ее правилами и криминальной составляющей», – сказал он.
Ранее, несовершеннолетние заключенные, достигшее 18 лет, переводились в обычные колонии, где подвергались воздействию криминальной субкультуры, от влияния которой сложно избавиться.
Эксперты считают, что новые правила позволили бы гуманизировать условия содержания несовершеннолетних и стимулировать их желание встать на путь исправления.
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