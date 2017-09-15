Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей

Темпы производства работ 14 сентября лично проинспектировал глава города Игорь Годзиш. Увиденное позволяет говорить о том, что демонтаж спорного объекта будет произведен к октябрю.

Градоначальник сообщил, что подрядчик намерен завершить демонтажные работы 1 октября. Некоторое время еще понадобится для вывоза строительного мусора и земли, которая потребовалась для применения используемой технологии сноса здания, пояснил Игорь Годзиш.

Напомним, первоначально терминал должен был быть снесен до 1 сентября. Однако подрядчик предоставил обоснования для продления срока на полтора месяца - для демонтажа, вывоза и складирования уже установленного в терминале дорогостоящего оборудования.

При ликвидации терминала используется классическая в таких случая технология сноса сооружений - методом обрушения, с использованием гидравлического молота и экскаватора.

Освобожденная территория пойдет под благоустройство с размещением зеленых насаждений, пешеходных дорожек, парковок. Для определения подрядчика потребуется проведение аукциона, сделать это планируется уже в 2018 году.



Что касается второго терминала, то в соответствии с соглашением собственнику недостроенного здания предоставлен участок для завершения строительства сроком на 3 года.