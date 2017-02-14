Накануне в Архангельске суд вынес решение по делу о скандальном ролике, которое опубликовал соловецкий экскурсовод и блогер Олег Кодола. На записи два чиновника рассуждают о переделе сфер влияния в местном туристическом бизнесе.

Суд признал, что Кодола нарушил личную тайну «героев» фильма, а именно главы Соловков Евгения Тютюкова и директора местного муниципального учреждения Михаила Магида.

Теперь экскурсовод должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей каждому чиновнику в качестве возмещения морального вреда.

По словам Кодолы, суд рассматривал только видеосоставляющую ролика, а также обсценную лексику Тютюкова и Магида, именно это составляет личную тайну. Само содержание разговора не обсуждалось, хотя в диалоге упоминается имя экскурсовода.

В разговоре с News29 блогер сообщил, что будет обжаловать приговор в районном суде, на это даётся 10 дней. По его словам, главная цель — добиться оправдания, а не уменьшить штраф.

Добавим, в суде находится ещё один иск против Олега Кодолы, о защите чести и достоинства, который подал Михаил Магид. Его рассмотрение находится на стадии экспертизы.