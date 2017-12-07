Независимый эксперт вступился за использование соли на архангельских дорогах

Департамент транспорта изучил опыт зимнего содержания дорог за рубежом и в России, и пришел к выводу, что соляной раствор больше соответствует условиям столицы Поморья. Тем не менее, общественность отнеслась к нововведению с осторожностью.

- Хлорид натрия (NaCl) – это обыкновенная поваренная соль: отличие её от той, что мы ежедневно используем на кухне – несколько большее количество примесей и нерастворимого остатка. А класс опасности пищевой и технической соли один и тот же – третий. Соль во всём мире является основным средством для борьбы с зимней скользкостью. Хотел бы сразу успокоить владельцев собак: в сертификате безопасности применяемой соли указано, что она может применяться не только для технических нужд, но и для корма животных. Отравиться ею домашние питомцы горожан не могут, - отмечает Петр Чечулин.

Важная особенность применения именно увлажненной соли – она практически исключает попадание реагента на зеленые насаждения и газоны и значительно снижает унос соли с дороги на тротуары.

- Долгие годы в Архангельске, как и во многих других городах, применялась песко-соляная смесь, но если есть возможность использовать более эффективное средство, то зачем идти прежним путем. При сопоставимой норме внесения одна дорожная машина, загруженная 10 тоннами чистой солью может обработать 71 километр дороги шириной 7 метров, а аналогичная машина, загруженная песко-соляной смесью лишь 11 км. Точность дозировки соли при обработке раствором гораздо выше, поэтому излишек не попадает на дорожное полотно, - поясняет Петр Чечулин.

Применение песко-соляной смеси имеет и другие негативные последствия: грязь на дорогах, большое количество накапливающегося за зимний период песка, пыльные бури весной после таяния снега и абразивный износ лакокрасочных покрытий автотранспорта.

Как отмечает кандидат химических наук, соавтор отраслевого дорожного документа «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» Юрий Орлов, в минусовую температуру при соблюдении технологии и норм применения реагента использование соляного раствора не приводит к образованию луж на дорогах. Возможно лишь появление снежной «каши», которая должна быть убрана механизированным способом.

- Безусловно, грамотное применение увлажненной соли не влечет за собой экологических бедствий. Смысл этой технологии вовсе не в том, чтобы расплавить весь выпавший снег. Речь идет о том, чтобы избавить проезжую часть от снега, пока он не укатался в лед. Снег при взаимодействии с солевым раствором теряет способность скатываться в лед, и у дорожников есть время на то, чтобы очистить дорогу. Что касается состава, то обычная техническая соль NaCl смачивается 27%-м солевым раствором CaCl2, а в итоге на дорогу попадает соли гораздо меньше, чем при использовании других смесей, - подчеркивает независимый эксперт, Юрий Орлов, уже на протяжении нескольких десятилетий специализирующийся на способах зимнего содержания автомобильных дорог.

Необходимо отметить, что применение смоченной соли касается только непосредственно проезжей части дорого, тротуары же в Архангельске обрабатываются исключительно песком.